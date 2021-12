PROMOJAGERS SUPERTIP. In deze supermarkt net over de grens kan je nu (fris)dranken kopen voor een fractie van wat ze hier kosten

Wie tijd heeft voor een uitstapje in de kerstvakantie, moet volgens de leden van Promojagers België zeker eens stoppen bij warenhuis Auchan in de Franse grensgemeente Roncq. Daar kan je nu straffe koopjes doen voor onder meer water, frisdrank, bier en cava.

Roncq ligt op amper vijf kilometer van de Franse grens, ter hoogte van Kortrijk. Auchan is bekend om zijn indrukwekkende promoties, zeker op dranken. Daar pakt de warenhuisketen ook nu weer mee uit.

“Momenteel loopt er een mooie promo op cava van Freixenet tot en met 31 december”, vertelt Gunther Devisch, de beheerder van de Facebookgroep Promojagers België, waar leden de meest indrukwekkende koopjes met elkaar delen. “Je betaalt er 3,60 euro per fles, waar dat bij Colruyt nu 5,94 euro per fles is (en zelfs dat is een koopje). Voor Karmeliet betaal je bij Auchan 2,97 euro per fles (75cl), waar dat bij Colruyt nu 4,99 euro per fles is. Het is de verplaatsing waard, zeker als je een voorraadje inslaat. Dat heb ik zelf ook gedaan.”

Evian

Ook mineraalwater van Evian kost er tot en met 3 januari maar een prikje. “Je krijgt 50 procent korting op de tweede fles, wat het totaal op 0,26 euro per liter brengt”, aldus Devisch. “Ter vergelijking: bij Colruyt betaal je nu 0,51 euro per liter.”

Voor Coca Cola en Cola Zero loopt een actie 18 + 2 gratis, waardoor ook die frisdranken goedkoper zijn dan bij ons. “Je betaalt in Roncq 8,50 euro voor 20 blikjes of 0,43 euro per blik. Bij Colruyt is dat 0,61 euro per blik.”

Wie de barkast wil aanvullen met sterke dranken zoals gin, whisky, Passoa of Pissang, kan volgens Devisch ook zaken doen. “Het is er heel goedkoop, maar vergelijk altijd goed”, geeft hij nog mee als raad.

“Er komt veel reactie op de post in onze Facebookgroep en er wordt vlotjes getagd”, zegt hij nog. Onder meer door Steven. “ Ik heb ook mijn voorraad Freixenet aangekocht in Auchan aan 3,60 euro per stuk”, meldt die. Anika geeft dan weer mee dat ze er altijd haar voorraad Passoa inslaat. “Het scheelt een goede 4 tot 5 euro per fles”, getuigt ze. Volgens Ulrike gaat dat ook op voor Picon. “Daarvoor is het meestal een verschil van 5 tot 6 euro.”

Carine heeft nog een gouden tip voor wie interesse heeft: bestel online. “Dan ben je zeker dat je niet voor niets tot daar rijdt. Heel eenvoudig en de boodschappen worden in de auto gezet. Geen servicekosten betaald.”

Mondmasker

Handig om weten: wie naar Frankrijk reist, moet een bewijs van volledige vaccinatie kunnen voorleggen en een verklaring op eer waaruit blijkt dat er geen symptomen van een Covid-19-infectie zijn en dat er geen contact is geweest met een bevestigd geval van Covid-19. Ook wie 12 jaar of ouder is en niet gevaccineerd, mag binnen. Dan moet je een negatieve PCR-test of negatieve antigeentest van minder dan 24 uur voor vertrek kunnen tonen en dezelfde verklaring op eer waarvan zonet sprake. In warenhuizen moet je een mondmasker dragen.

