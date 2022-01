PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier scoor je nog extra korting bovenop solden: “Jas van Scotch & Soda voor 27,99 euro in plaats van 110 euro"

Ook bij kledingketen C&A loopt een actie met een extra korting van 20 procent op alle afgeprijsde artikelen. “Je kan ervan genieten tot en met maandag 24 januari”, aldus Devisch. “Je hoeft alleen de code SALE20 in te geven in je winkelmandje. Melissa vertelde ons dat ze leuk gewinkeld had voor haar zoontje en meer dan de helft van haar rekening zag gaan. Ze kreeg 47 euro korting en dan nog eens 7,79 euro extra met de code SALE20. Zo betaalde ze nog maar 31,16 euro voor twee pyjama's, twee shirts en een hoodie.”

Bij About You is er nu tot wel 60 procent extra korting op de solden. Nathalie deed er haar voordeel, zo vertelt ze in een post. Zo kocht ze een jas voor 17,96 euro in plaats van 54,90 euro, een jeans voor 17,43 euro in plaats van 49,90 en een jas van The North Face voor 54,50 euro in plaats van 159 euro. Ook Daisy deed haar voordeel en bespaarde 134,75 euro op vijf stuks. Ze betaalde nog 69,75 euro.