PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kun je profiteren van “uitzonderlijke” 1+1 gratis-actie op frisdrank

Straffe kortingsacties van maar liefst vijftig procent op frisdrank. Het gebeurt nauwelijks. Heel wat leden van de Facebookgroep Promojagers België zijn dolenthousiast over de straffe promo: 1+1 gratis op Coca-Cola Zero. “Dit is zeer uitzonderlijk”, zegt beheerder Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip voor de lezers van HLN van maakt.

“Bij Colruyt kun je Cola Zero 1,5 liter aan de helft van de prijs kopen (vanaf 12 stuks). Je betaalt nu 1,03 euro per fles in plaats van 2,06 euro”, zegt Devisch van Promojagers België aan onze redactie. “Ook andere winkels volgen de actie, zoals Aldi, Lidl, Albert Heijn, Carrefour, Delhaize, Makro.” Devisch zegt dat de actie “zeer uitzonderlijk” is. “Meestal gaat het om 25 procent korting vanaf 12 stuks”.

Voor de echte promojagers heeft Devisch nog enkele gouden tips in petto. “Er zijn prijsverschillen in de winkels onderling. Bij Delhaize betaal je bijvoorbeeld nog altijd meer dan bij Lidl.” Let ook op voor de houdbaarheidsdatum van de flessen. “Ze zijn goed tot en met februari 2022", aldus Devisch.

Verschillende leden van de Facebookgroep hebben hun voorraad al aangekocht. “Mijn bestelling gaan halen en gekregen”, schrijft een koopjesjager in de groep bij een foto van volgeladen winkelkar. Begin deze week was er sprake van een systeemfout bij Collect & Go van Colruyt, waardoor enkele klanten de flessen nog goedkoper konden aankopen (0,53 euro per fles). Intussen is die fout rechtgezet en geldt de prijs van 1,03 euro per fles.

