PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je Duvel kopen met stevige korting: “En sportdrank voor de kater”

“De flesjes Duvel die per acht verpakt zitten, zijn op dit moment goedkoper dan die in een bak”, vertelt Gunther Devisch, de beheerder van Promojagers België. “Je betaalt er 3,48 euro per liter voor, terwijl dat in een bak 3,88 euro per liter is. De prijs is niet alleen lager dan normaal, je krijgt er bij aankoop van twee pakken van acht ook een fles Duvel Hop (75cl) ter waarde van 5,50 euro gratis bij. Als je dat uitrekent, heb je eigenlijk zes liter Duvel voor 18,36 euro. Dat komt op 3,06 euro per liter of 1,02 euro per 33 cl.”