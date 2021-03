PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote uitverkoop van planten bij IKEA: “Iedereen die daar was, had planten vast”

Volgens de beheerder van de groep kan je onder meer in de vestigingen van Gent, Zaventem en Hasselt straffe koopjes doen. “In Gent en Hasselt worden alle planten verkocht met 50 procent korting, in Zaventem geldt een actie 2+1 gratis. Alles moet weg en op is op”, aldus Gunther Devisch, die er zijn wekelijkse supertip van maakt voor de lezers van HLN.

Volgens Devisch is er flink wat buzz rond de actie. “De post in onze groep kreeg in amper een uur tijd zestig reacties”, zegt hij. “Dat is best wel wat. Veel mensen taggen familie of vrienden.”