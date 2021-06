PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote stockverkoop bij Bristol: ronde prijzen vanaf 2 euro

Belgen kochten vorig jaar fors meer op buitenland­se webwinkels

23 juni De Belg heeft vorig jaar voor 4 miljard euro gekocht op webwinkels in het buitenland, 1,4 miljard euro meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Cross-Border Commerce Europe, een platform dat webhandel over de Europese landsgrenzen stimuleert. De stijging heeft onder meer te maken met de coronapandemie.