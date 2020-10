PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote opruimactie bij Kruidvat: “Dit zie je niet zo vaak”

Belfius verwacht nog slechts minieme daling vastgoed­prij­zen

7 oktober De coronapandemie heeft de activiteit in de bouw- en vastgoedsector in ons land dit voorjaar sterk aangetast, maar van een negatief prijseffect is nog geen sprake. Voor dit jaar gaat Belfius uit van een daling van de vastgoedprijzen met gemiddeld 0,5 procent en voor volgend jaar verwacht ze een daling met 1 procent.