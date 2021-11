PROMOJAGERS SUPERTIP. Dit zijn tien Black Friday-deals die je dit weekend niet mag missen

1. Bol

Bij Bol.com zijn er elke dag nieuwe deals. Volgens Devisch is het interessant om elke ochtend een blik te werpen op de site van de webwinkel, want de prijzen zijn meestal de beste die er dan zijn. “Populair in onze groep is de ‘Sony Playstation Plus: 12 Maanden Lidmaatschap’ voor 39,99 euro in plaats van 59,99 euro. Het lijkt erop dat héél veel mensen erop gewacht hebben", lacht hij.

2. Albert Heijn

Ook een actie van Albert Heijn ligt heel goed in de markt bij de leden van Promojagers België. Je krijgt er gratis een elektrotoestel bij aankoop van de bijhorende verbruiksproducten. Zo krijg je bij aankoop van twee zakken scampi’s een gratis bakplaat. “Ik deed zelf ook een koopje en kocht 12 soepjes van Royco”, aldus Devisch. “Daar kreeg ik een gratis waterkoker bij. Ik heb 22,07 euro betaald, terwijl de waterkoker zelf al 22,50 euro kost. Alle deals vind je terug in de folder van Albert Heijn.”

3. Fun

Een andere actie die zeer populair is bij de Promojagers, is er eentje van Fun: 100 toppers die voor 100 procent terugbetaald worden. Wie van vrijdag 26 november tot en met maandag 29 november één of meerdere Black Friday-toppers koopt, krijgt een waardebon ter waarde van de verkoopprijs die je bij Fun kan besteden. Dat tegoed kan alleen in een vestiging van Fun uitgegeven worden tussen 27 en 31 december.

4. Carrefour

Zoals elk jaar kan je ook genieten van de Carrefour Black Friday-deal, waarbij je bij elke aankoopschijf van 100 euro in de multimedia-afdeling een bon krijgt ter waarde van 20 euro. “We zien hier altijd mooie koopjes rond passeren op onze site”, aldus Devisch. “De actie loopt nog tot en met maandag 29 november, enkel en alleen bij Carrefour Hyper. De bonnen kunnen van 30 november tot en met 30 december gebruikt worden bij Carrefour Hyper en zijn ook geldig voor voeding.”

5. Lidl

Bij de webshop van Lidl kan je nog tot en met maandag 29 november genieten van gratis verzending. “Dat is zeker de moeite, want anders betaal je 4,99 euro verzendkosten”, weet Devisch. “Er zijn daarnaast verschillende dagdeals te scoren. Uit eigen ervaring kan ik het houten speelgoed aanraden. Dat is héél goed én goedkoop.”

6. Electro Depot

Bij Electro Depot geen kortingen op Black Friday, maar gewoon hele goede prijzen, aldus Devisch. “Neem nu de espressomachine KRUPS Evidence EA890110", zegt hij. “Die kost maar 399,95 euro, terwijl je er bij Vanden Borre maar liefst 649 euro voor betaalt. Er is op het toestel bovendien een cashback van 50 euro, waardoor je eigenlijk maar 349,95 euro betaalt. Niet te versmaden.”

7. Amazon

Bij Amazon is het Black Friday Week. “Niet iedereen is al even vertrouwd met het online shoppen via Amazon, maar ik kan zeggen dat het toch de moeite loont om de deals en bestsellers te bekijken en te vergelijken”, geeft Devisch mee. “Ik kocht er recent nog toiletpapier van Scottex en jeans van Jack & Jones voor een prikje.” Hij waarschuwt wel om elke keer te kijken wie het product aanbiedt. “Let op met externe verkopers, die hebben soms minder goede reviews. Als de ‘verkoop door Amazon’ gebeurt, gaat de verzending zeer vlot.”

8. Pazzox

De online apotheek Pazzox pakt uit met Black Friday-dagdeals en kortingscodes die je kan cumuleren. Je kan ze gebruiken voor alle mogelijke producten, maar niet voor medicijnen. Het gaat om BF10OFF (10 procent korting vanaf een aankoop vanaf 50 euro), BFGIFT50 (gratis cadeau ter waarde van 6 euro bij een aankoop vanaf 50 euro) en BFSEND2 (gratis verzending zonder minimumbedrag). “Ik kocht zelf Nan Optipro en Davitamon voor de kinderen in promotie en bespaarde in totaal 36,06 euro”, aldus Devisch.

9. X²O

Bij X²O is het nu het perfecte moment om een badkamer te kopen, volgens de Promojagers. “Naar aanleiding van Black Friday is er tot 500 euro extra korting bovenop de maandacties (kortingen tot 50 procent). Mieke uit onze groep bespaarde 4.281,87 euro en kreeg nog 500 euro extra korting. Zeker dat laatste is uitzonderlijk”, klinkt het.

10. Kruidvat

Bij Kruidvat is er de Super Size Black Friday, met dagdeals en grote kortingen. Devisch: “Voor Pampers geldt een actie 2 + 3 gratis (en dubbele Kruidvat-punten). Voor Pampers spreek je van een koopje als je 0,20 euro per luier betaalt of minder.” Promojager Vanessa sloeg haar slag: “Het loont de moeite in Kruidvat. Nivea-shampoo: 5 voor 3 euro (3 + 2 gratis), Ultra Doux-shampoo: 3 + 2 gratis en Fa-douchegel: 10 voor 10 euro (combineren is mogelijk). Ik heb een mooie korting van 35,66 euro gescoord, alleen de coronatesten waren volle pot.”

Voor meer Black Friday deals kan je terecht op www.promojagers.be/black-friday