PROMOJAGERS SUPERTIP. Deze keten geeft 40 procent korting op speelgoed en betaalt reeks producten 100 procent terug

Spaargids.be Besparen op je verzekerin­gen? Acht veilige manieren om de kosten terug te dringen

13 september Jan Modaal speelt op safe. 77% van de Belgen heeft 5 of meer verzekeringen lopen, zo leert een enquête van verzekeraar Corona Direct. We sluizen dus heel wat geld richting onze polissen, maar is dit altijd een goede investering? Misschien kan het wel goedkoper. Spaargids.be kent alvast enkele besparingsmogelijkheden.