PROMOJAGERS SUPERTIP. Bol.com houdt zevendaagse: “Kortingen zijn indrukwekkend”

Het aanbod is indrukwekkend, aldus Devisch. “Er is 60 procent korting op vaatwasmiddelen van Dreft, Sun en Finish, op wasmiddelen en wasverzachter van Ariel en Silan en op parfums. 50 procent krijg je op Pampers en Zwitsal, maar ook op alles was met bad, douche, make-up en deo te maken heeft.”

Lees ook Huis of appartement kopen als opbrengsteigendom: dit zijn de kosten waar je rekening mee moet houden

Hij maakte de vergelijking en ontdekte dat de prijzen fors lager liggen dan in de supermarkt. “Voor Silan betaal je dankzij de zevendaagse maar 0,05 euro per wasbeurt, terwijl dat bij Colruyt 0,09 euro is. En voor Persil Discs is dat 0,20 euro per pod, terwijl dat bij Colruyt (met korting) nu 0,33 euro per pod is.”

Macbook

Wie een Windowslaptop of Macbook wil aanschaffen kan tot 200 euro korting krijgen en er is ook 20 procent op Chromebooks. Stofzuigers gaan met kortingen tot 30 procent de deur uit, net als fitnesstoestellen. Op elektrisch gereedschap van onder meer Bosch en BLACK+DECKER is er tot 40 procent korting.

Bijzonder in trek bij de leden van Promojagers België is de 1+1-gratisactie op pannen. Wie een pan van onder meer Tefal of GreenPan aanschaft, krijgt er gratis een tweede bij. “Dat valt erg in de smaak”, aldus Devisch. “Er zijn blijkbaar veel mensen die nieuwe pannen kunnen gebruiken. Er komt veel reactie op deze post, onder meer van Rani die voor vier pannen van GreenPan maar 79 in plaats van 150 euro betaalde.”

De actie loopt nog tot en met maandag 31 mei op de website van Bol.com. Daar vind je ook een volledig overzicht van alle producten die meedoen aan de zevendaagse.

LEES OOK: