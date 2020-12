PROMOJAGERS SUPERTIP. Black Friday is nog niet voorbij: koffiezet kopen, 15 dozen capsules gratis

MyFamily 7 tips om te besparen op uitgaven voor je kids

Pampers, speelgoed, tripjes, kleding, eten, verzorging, schoolkosten... Een kind kost zoveel als een huis, wordt wel eens gezegd. Maar of het dan gaat om een rijhuis naast het station of een driegevelvilla in de groene rand, dát was tot voor kort nog een vraagteken. Recent onderzoek wijst uit dat het gemiddeld bedrag dat een Vlaams gezin spendeert aan kinderen, neerkomt op zo’n € 918 per maand. Een fiks cijfer dat je kan drukken met een aantal slimme, originele tips.