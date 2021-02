PROMOJAGERS SUPERTIP. 2+2 gratis bij grote supermarktketen: “Mijn rekening ging van 203 naar 41 euro”

Zoveel verdien ik Sarah (35) en Ludo (50) kunnen amper sparen: “Elke maand 1.000 euro kosten voor onze paarden”

4 februari Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Op een onverwachte opslag moeten ze niet hopen, want bij de politie wordt hun inkomen bepaald volgens een strikt barema. Daartegenover staat dat Sarah (35) en Ludo (50) wel elke zes jaar zeker zijn van een loonsverhoging. “Onze grootste uitgave is onze hypotheek van 1.500 euro”, zeggen ze. “Met onze twee lonen lukt dat, maar in je eentje kan je dat niet dragen. Bovendien zijn we geen van beiden erg spaarzaam.” Ze vertellen hoe ze elke maand de eindjes aan elkaar knopen.