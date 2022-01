PROMOJAGERS SUPERTIP. 1 euro-deals bij HEMA: “4 euro betaald in plaats van 95 euro”

De actie loopt alleen in de fysieke winkels van HEMA, niet online. “In elke winkel vind je andere deals”, aldus Devisch. “Maar de spullen vliegen de deur uit, dus je moet snel zijn. Daarnaast zijn er ook koopjes te doen met kortingen tot 50 procent, zowel in de winkels als online.”

Sander liet het zich geen twee keer zeggen, zo meldt hij in de Facebookgroep van Promojagers België. Hij trok naar HEMA in het West-Vlaamse Izegem en kocht vier jassen voor vier euro in plaats van de werkelijke waarde van 95 euro. “Dat is een euro per jasje”, getuigt hij. “De normale prijs van een bruine jas was 30 euro en de normale prijs van een bodywarmer 17,50 euro. Ideaal voor de broertjes om buiten te spelen.”