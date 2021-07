Priorzegel of niet, vertragingen stapelen zich op bij bpost: “Zoontje is al 7 weken, maar een vijfde van de geboortekaartjes kwamen nog niet toe”

Tongeren Twintiger riskeert zeven jaar cel voor plofkraak op bpost-kan­toor in Tongeren: “Dit is de eerste en de laatste keer geweest”

29 juli Op 29 juni vorig jaar pleegden vier daders een plofkraak in het kantoor van bpost aan de Wijkstraat in Tongeren. Een van hen, een twintiger uit Utrecht, kon later aan de hand van een bloedspoor op de deurstijl geïdentificeerd worden en riskeert nu zeven jaar cel. Hij bekende voor de strafrechter dat hij de explosieven tot ontploffing bracht en dat hij een deel van de buit van 35.000 euro opstreek. “Hij is dom geweest, was onervaren en heeft daardoor een grote fout gemaakt.”