Primeur: “Morgan Stanley geeft rijke klanten toegang tot bitcoinfondsen”

Izegem Koop eens een wagen met… bitcoins: LM Motors laat als eerste autohande­laar in ons land klanten met cryptomunt betalen

15 maart Geïnvesteerd in de bitcoin, maar je kunt er bijna nergens mee betalen? Laurent Monsieurs (28) biedt de oplossing. De zaakvoerder van LM Motors in Izegem is de eerste autohandelaar in ons land die klanten toelaat een wagen met cryptomunten te betalen. “De interesse is groot en zal alleen maar stijgen. In een paar weken heb ik zo al drie auto’s verkocht”, zegt hij.