“Prijzen liggen vaak net hoger tijdens Black Friday-weekend”: experts geven advies om valse kortingen op het spoor te komen

1. Maak vooraf een lijstje en baken je budget af

Zeker nu ons leven zich vooral binnenhuis afspeelt en we in het weekend minder omhanden hebben, is de kans nog groter dat we gevoelig zullen zijn voor online impulsaankopen. “Meer dan ooit is het daarom belangrijk om vooraf een lijstje te maken met zaken die je echt nodig hebt, om pas nadien voor die spullen online op zoek te gaan naar Black Friday-kortingen”, adviseert marketingexperte Els Breugelmans (KU Leuven). “Een goede deal voor een product dat je niet nodig had, mag je eigenlijk als een slechte deal beschouwen.”