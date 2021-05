PRIJSBAROMETER. Alles wordt duurder na corona. Bekijk hier welke aankopen u best niet uitstelt

Bent u van plan de avonturen van de Rode Duivels op het EK deze zomer te volgen op een nieuwe TV? Koop die dan maar snel nu, want binnenkort wordt die een pak duurder. Hetzelfde geldt voor een nieuwe auto, tuinmeubelen, een barbecue of verbouwingen in het huis. Stel dus niet uit wat u vandaag kan kopen, want alles, en dan bedoelen we ook écht alles, wordt duurder. En geen klein beetje. Bekijk alle prijsstijgingen in onze prijsbarometer.