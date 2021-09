Prijs voor aardgas op recordhoogte: 450 procent duurder dan jaar geleden

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier kun je profiteren van “uitzonder­lij­ke” 1+1 gra­tis-ac­tie op frisdrank

27 augustus Straffe kortingsacties van maar liefst vijftig procent op frisdrank. Het gebeurt nauwelijks. Heel wat leden van de Facebookgroep Promojagers België zijn dolenthousiast over de straffe promo: 1+1 gratis op Coca-Cola Zero. “Dit is zeer uitzonderlijk”, zegt beheerder Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip voor de lezers van HLN van maakt.