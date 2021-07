Prijs elektriciteit en aardgas op hoogste peil in meer dan tien jaar tijd

De prijs voor elektriciteit om binnen een jaar te leveren, piekte deze week naar 72,63 euro/MWh. Het is meer dan tien jaar geleden dat nog zoveel betaald moest worden. Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor energieleverancier Elindus, spreekt over “zeer dure” prijzen.

Die dure prijzen zijn het gevolg van de enorm gestegen grondstofprijzen (aardgas, steenkool), en in het bijzonder van de gestegen CO2-prijzen. Producenten van elektriciteit moeten emissierechten indienen als compensatie voor hun vervuilende uitstoot. Op die CO2-markt zorgt schaarste voor stijgende prijzen, zeker sinds grote partijen speculeren met de rechten.

“Exuberant veel voor een zaterdag”

Dat is ook te zien op de kortetermijnmarkt. De prijs om morgen elektriciteit te leveren, bedraagt meer dan 81 euro/Mwh. En dat terwijl het weekend is, vakantie is en er toch behoorlijk wat stroomproductie is van de zon. “Exuberant veel voor een zaterdag”, aldus Detremmerie. Ook hier speelt de CO2-prijs en de invloed van hoge prijzen in het buitenland.

Elders in Europa pieken de elektriciteitsprijzen immers eveneens. In Nederland, Frankrijk en Duitsland liggen de prijzen zelf iets hoger dan in België omdat de brandstoffenmix met nog meer CO2-rechten gecompenseerd moet worden.

Variabel contract

Niet alleen elektriciteit is duur. De prijs voor aardgas (levering binnen een jaar) is gestegen naar bijna 36 euro/MWh. Ook die prijs werd de voorbije tien jaar bijna niet geëvenaard. Er is veel vraag naar aardgas van elektriciteitsproducenten omdat steenkool nog duurder is. Maar ook dure shippingprijzen voor LNG spelen een rol.

De piekende stroom- en gasprijzen komen uiteindelijk ook op de energiefactuur terecht. Vooral wie een variabel contract heeft, dreigt dat te zullen voelen in de portemonnee.