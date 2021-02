Pizzaketen Domino's breidt fors uit in België

Lidl wil 23 nieuwe filialen openen: hoe de supermarkt uitgroeide van sobere discounter tot hip warenhuis

16 februari Supermarktketen Lidl wil voor eind februari 2022 in totaal 23 nieuwe winkels openen in ons land. Goed voor 500 extra banen. De facelift van de hard discounter van destijds tot een volwaardige supermarkt die influencers inschakelt en de koers sponsort, is opvallend. “Lidl heeft de geloofwaardigheid gewonnen die het vroeger veel minder had”, klinkt het.