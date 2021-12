Paul D'Hoore: "Niemand moet verbaasd zijn als er nog faillissementen volgen in West-Europa”

Daarbij moet men nadenken of men een vast of variabel tarief wil. “Je moet daarvoor naar je eigen situatie kijken. Je kan voor een vast tarief gaan als je zeker geen stijging meer wil hebben. Of je kan voor een variabel tarief gaan wanneer je denkt dat je een eventuele stijging nog wel aankan - om dan eventueel over een paar maanden te profiteren van een prijsdaling”, zo stelt de energie-expert.

Mogelijk staan er nog energiebedrijven aan de rand van het faillissement. Wat nu is gebeurd met de Vlaamse Energieleverancier is alvast geen uitzondering, legt de energie-expert uit. “In Nederland zitten we aan twee faillissementen, in Frankrijk zitten we eveneens aan twee, net zoals in ons land, en in het Verenigd Koninkrijk zitten we al aan zeven faillissementen. “Niemand moet verbaasd zijn als er nog faillissementen volgen in West-Europa”, klinkt het.