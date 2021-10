Paul D'Hoore legt uit waarom producten in supermarkt 10 tot zelfs 25 procent duurder worden

Fabrikanten zullen de stijging van de energie-, transport- en grondstofprijzen doorrekenen aan de supermarkten en die op hun beurt aan de klant. Paul D’Hoore: “Tijdens corona was er veel minder vraag naar producten en iedereen heeft zijn voorraden leegverkocht, want ze bestelden niks bij omdat er toch geen klanten waren. Nu krijg je een dubbele shock tegelijk: er zijn veel meer klanten én er zijn geen voorraden, waardoor die ook nog eens moeten worden aangevuld. Dus de producenten en leveranciers kunnen eigenlijk niet goed volgen.”

Wellicht nog tot februari zullen de prijzen daardoor blijven stijgen. Zullen we daarna weer prijsdalingen krijgen? “Het antwoord is, denk ik, neen”, zegt D’Hoore. “Meestal is het zo dat als men de prijzen verhoogt omdat iets duurder wordt om te maken, dat die niet zakken als het weer goedkoper wordt. Dan zegt de winkelier of de handelaar: ‘Nu is het aan mij, nu ga ik mijn marge een beetje verhogen’.”