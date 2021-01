Overstappen van energieleverancier is simpel. Waarom laten zoveel mensen dan besparing liggen?

EnergieDat veel gezinnen vandaag onnodig te veel betalen voor hun energiecontract is ondertussen genoegzaam bekend. Energieregulator CREG merkt daarbij dat consumenten het te ingewikkeld vinden om van energieleverancier te veranderen. Mijnenergie.be bekijkt wat u moet weten om een goedkoper contact af te sluiten.

Delen per e-mail

Analyses van de CREG wijzen voor elektriciteit op een besparingspotentieel van 340 euro per gezin. Voor aardgas loopt het verschil tussen het goedkoopste en het duurste contract zelfs op tot 864 euro. De prijsverschillen wegen het zwaarst door voor de 470.000 huishoudens met een slapend verlengingscontract, hetzij voor gas of voor elektriciteit. Dat zijn dure contracten die bepaalde leveranciers ‘automatisch’ proberen te verlengen bij hun bestaande klanten.

Laurent Jacquet, directeur controle prijzen en rekeningen bij de CREG, ziet verschillende oorzaken. Veel gezinnen weten naar zijn mening niet altijd waar de juiste informatie te vinden, weten niet altijd welk soort contract ze hebben en welke administratieve stappen ze moeten zetten om van leverancier te veranderen. De leveranciers lijken daarbij niet geneigd om die klus te vergemakkelijken.

De essentie: verbruik en prijs

In de realiteit blijkt dat de overstapprocedure echter helemaal niet complex is en hoeft u zich dus niet te laten afschrikken door de vele rubrieken en cijfers op uw factuur. Wanneer u er uw laatste eindfactuur bij neemt, zijn er slechts twee getallen die er echt toe doen: uw totale jaarverbruik (in kWh) en het totale eindbedrag dat u jaarlijks betaalt. Aan kostenrubrieken als heffingen, taksen en btw kunt u immers bij geen enkele leverancier ontsnappen.

Daarna voert u uw verbruik en woonplaats in via een prijsvergelijker en kiest u voor een vaste of een variabele tariefformule. Met een vaste prijs kiest u voor zekerheid, terwijl wie voor een variabele prijs opteert, verwacht dat de energieprijzen het komende jaar niet zullen stijgen. Eenmaal die gegevens ingevoerd, stelt de prijsvergelijker u meteen de goedkoopste tarieven voor, gebaseerd op uw verbruik en woonplaats. Die tarieven legt u dan naast wat u vandaag betaalt.

Vlotte overstap

Blijken de tariefformules uit de prijsvergelijker goedkoper, dan sluit u langs die weg in enkele muisklikken snel en eenvoudig een nieuw contract af. U hoeft uw huidige energieleverancier zelfs niet eens te contacteren, aangewezen uw toekomstige leverancier de beëindiging van uw vorige contract voor u regelt. Na een overstaptermijn van één maand geniet u al van uw nieuwe, goedkopere contract.

Wat met de kleine lettertjes?

Bij verschillende leveranciers gaan de goedkoopste contracten gepaard met een hoofdzakelijk digitale dienstverlening. U ontvangt uw facturen in dat geval via e-mail en betaalt via domiciliëring. Die aandachtspunten vindt u bij Mijnenergie.be gemakkelijk terug onder de rubriek ‘details’.

Wat kost het?

U kunt gratis wisselen van energieleverancier. Hij mag u dus geen verbrekingsvergoeding aanrekenen. Leveranciers mogen de abonnementskosten of zogenaamde jaarlijkse vergoeding wel meteen bij het begin van het contractjaar aanrekenen. Concreet: bedragen de abonnementskosten bij de start van het contractjaar 60 euro en verandert u al na acht maanden van energieleverancier, dan kunt u de vaste vergoeding voor de resterende vier contractmaanden, zijnde 20 euro, niet recupereren. Maar dat kleine bedrag weegt doorgaans helemaal niet op tegen de aanzienlijke besparing die met een leverancierswissel gepaard gaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Mijnenergie.be: