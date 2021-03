Opnieuw onaangename verrassing voor duizenden mensen met zonnepanelen en digitale meter: peperdure eindafrekening

Op 1 maart veranderde de gunstige energiesituatie voor zo’n 100.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter. Dat moest omdat het Grondwettelijk Hof in januari het systeem van de terugdraaiende teller vernietigde. Voortaan mocht de digitale teller niet meer terugdraaien als de zonnepanelen van de huishoudens stroom produceerden. Door het arrest van het Grondwettelijk Hof mag een groot deel van de getroffen klanten met zonnepanelen en een digitale teller - zeker duizenden gezinnen - nu een gepeperde factuur in de bus verwachten.

Tot voor 1 maart was de energiefactuur van mensen met een terugdraaiende teller heel laag. Hun grootste kost was het prosumententarief dat ze moesten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Omdat ze vanaf 1 maart verplicht overstapten naar een nieuw systeem, volgt een tussentijdse eindfactuur voor hun stroomverbruik in de periode tot 1 maart en beginnend na de vorige eindafrekening. Als die in oktober valt, dan slaat de factuur enkel op wintermaanden, stelt VRT NWS als voorbeeld. Dat zijn net de maanden waarop de zonnepanelen een veel lagere productie halen en iedereen stroom van het net moet halen. De teller draait dus niet terug, enkel vooruit. Er komen ook geen lente- en zomermaanden meer aan die dit normaal zo veel mogelijk compenseren - idealiter zelfs tot nul te brengen - omdat het systeem op 1 maart is veranderd. Het gaat naar schatting om duizenden, mogelijk tienduizenden huishoudens.