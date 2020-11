"Opgepast voor valse kortingen op Black Friday"

Ze raadt aan om in de aanloop ernaar de prijzen in de gaten te houden. Die worden door (online) winkels op voorhand immers vaak opgedreven, om ze vervolgens kunstmatig te laten zakken - een praktijk die expliciet verboden is. "Een gewaarschuwd consument is er twee waard", stelt De Bleeker. "Grote kortingen zijn voordelig en verleidelijk. Maar ga na of het echt om een korting gaat of om opsmukwerk." Geknoei met prijzen kan worden gemeld op de site van de Economische Inspectie. (TA)