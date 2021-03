Ook maximumprijs benzine klimt boven 1,5 euro per liter

Benzine wordt zaterdag duurder. De maximumprijs van benzine 95 (E10) stijgt tot 1,51 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Het is meteen de eerste keer sinds midden januari 2020 - dus 14 maanden geleden - dat de symbolische kaap van 1,5 euro per liter gerond wordt.