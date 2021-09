Ook Lidl bant plofkippen tegen 2026

INTERVIEW. “De kip is het meest mishandel­de dier op deze planeet”

25 augustus Verschillende supermarkten kondigen aan dat ze de plofkip tegen 2026 uit hun rekken halen. Een belangrijk signaal, al zou het nog beter zijn als we ook dát vlees laten en inzetten op kwalitatief kweekvlees, zegt auteur en veganist Tobias Leenaert (48) in een interview met De Morgen. “Een kip is wellicht het meest mishandelde dier. Een verbetering van een slechte toestand maakt het dus nog geen goede toestand.”