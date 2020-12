Onze huissommelier tipt 21 bubbels om 2021 goed in te zetten: “Voor de beste champagne betaal je amper 8 euro”

Luc Bellings proeft en pimpt kerstmenu’s uit de supermarkt: “Schande dat zulke misbaksels verkocht worden”

20 december Nog op zoek naar een lekkere sint-jakobsschelp? Twijfel je als hoofdgerecht nog tussen hert of kreeft? En met welke crème brûlée blaas je je kleine bubbel pas echt onder tafel? Geen nood, omdat het kerstfeest in dit rampzalige jaar gewoon lekkerder dan ooit moet zijn, lieten wij sterrenchef Luc Bellings al tal van feestingrediënten voorproeven en er zijn eigen toets aan geven. “Logischerwijs is de duurste kreeft meteen de grootste, maar gelukkig ook de beste.”