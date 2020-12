Ongebruikt door de lockdown en toch blijven betalen: wat met je fitnessabonnement, tankkaart of buspas?

Corona heeft ook impact op ons koopgedrag: deze producten vliegen de deur uit

10 december De coronamaatregelen beïnvloeden ons koopgedrag wel heel sterk. Nu het er steeds meer op lijkt dat we nog wel enkele maanden in ons kot zullen blijven, halen we spullen in huis waar we vorig jaar nog achteloos voorbijliepen in de winkel.