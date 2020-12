Nu al kroketten en champagne inslaan voor het kerstfeest(je)? “Alleen producten waar minder vraag naar is, zullen goedkoper worden”

Supermark­ten bereiden zich voor op extra eindejaars­druk­te

23 november Verschillende supermarktketens in ons land verwachten dit jaar een extra drukke eindejaarsperiode, aangezien naar alle verwachting meer mensen de feestdagen thuis zullen vieren. Aan de hand van promotiecampagnes willen ze hun klanten aansporen om nu al houdbare producten, zoals champagne, wijn en andere feestdranken aan te kopen. Wie dat kan, wordt ook aangeraden om zijn of haar boodschappen online te bestellen. “We willen in de eerste plaats de gezondheid en de veiligheid van onze klanten en het personeel garanderen, en we hopen iedereen de kans te geven op een relatief normale manier boodschappen te kunnen doen", klinkt het bij Delhaize.