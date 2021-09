“Nooit moeten bijbetalen, en nu ineens bijna het dubbele”: voorschotten energieleveranciers stijgen ongezien fel. En ja, dat mag zomaar

Aldi test winkel zonder kassa in Londen

20 september De Duitse supermarktketen Aldi voert in Londen een test uit met een supermarkt zonder kassa’s, naar het voorbeeld van Amazon Go. Klanten hebben voor hun aankopen enkel een app nodig die ze bij het binnenkomen scannen. In de winkel registreert technologie wie welke goederen meegenomen heeft. Na het verlaten van de winkel wordt er via de app afgerekend.