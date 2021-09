Nog hele winter dure energie verwacht: “Nog twee dagen om nog hogere prijzen te omzeilen”

Ook Aldi en Lidl moeten producten uit de rekken halen wegens kruisbe­smet­ting met pesticide

21 september Discounter Aldi roept, in samenspraak met het federaal Voedselagentschap FAVV, cordon bleu terug uit de winkels. Ook Lidl roept cordon bleu terug. Reden is de aanwezigheid van residu van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide in een additief.