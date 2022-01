Nieuwe slogan voor Aldi: discounter laat 'lage prijs' vallen en kiest voor slim

Delen per e-mail

Aldi gaat in ons land al jaren door het leven met de slogan 'Hoge kwaliteit, lage prijs'. Dat verandert. De keten zet het nieuwe jaar in met een nieuwe slogan: 'Aldi, altijd slim'. De nieuwe slagzin prijkt al op de website van de supermarkt.

Een discounter die niet meer verwijst naar de lage prijzen? "We vonden het niet meer onderscheidend genoeg van andere supermarkten", vertelt een woordvoerder. "'We zijn een discounter, dus lage prijzen hebben we sowieso.”

Met een verwijzing naar slim wil Aldi naar eigen zeggen zijn unieke positie in de Belgische retailsector in de verf zetten. "Slim zijn zit in veel dingen: eenvoudig en snel winkelen, een volle maar betaalbare kar, winkelen zonder keuzestress,..", klinkt het.

Er is ook gesleuteld aan de visuele identiteit. Aan het logo op de gevels van de winkels verandert er niks, maar wel aan de communicatie met klanten. Voortaan zal er, onder meer in de folder en online communicatie, gewerkt worden met balkjes, in de Aldi-kleuren blauw en wit.