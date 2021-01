Nieuwe regeling zonnepanelen: hoeveel ontvang je voor te veel geproduceerde elektriciteit?

Bij installaties vanaf 1 januari 2021 geldt automatisch de nieuwe regeling. Dat is ook het geval voor installaties van meer dan vijftien jaar oud en voor wie uit eigen beweging overstapt naar de nieuwe tariefmethodologie. De digitale meter draait dan niet langer terug. De tarifering van de nettarieven gebeurt op basis van de werkelijke afname, terwijl het prosumententarief wegvalt. Of het totale plaatje u een hogere, dan wel een lagere factuur oplevert, hangt voor een groot deel af van uw verbruiksgewoontes. Wanneer u vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan spreekt dat in het voordeel van de nieuwe tariefmethodologie.

Injectietarief

Belangrijk om weten is dat u mogelijk ook een vergoeding ontvangt voor de stroom die u niet meteen verbruikt, maar op het net injecteert. De energieleverancier bepaalt zelf of hij een vergoeding toekent en om welk bedrag het gaat. Hij is daar dus niet toe verplicht.

Enkele energieleveranciers maakten hun injectietarieven al bekend. Die bundelen we in onderstaand overzicht, dat we regelmatig aanvullen met de geüpdatete bedragen. Om u een idee te geven: wanneer u per jaar 4.000 kWh elektriciteit opwekt, waarvan u 2.000 kWh niet meteen verbruikt, dan ontvangt u voor de resterende stroom een injectietarief van 3,5 eurocent/kWh of in totaal 70 euro.

De meeste leveranciers stellen het injectietarief enkel ter beschikking van klanten die ook een contract voor afname van energie bij hen hebben afgesloten. Engie stelt het injectietarief ook open voor niet-klanten, op voorwaarde dat ze een vaste vergoeding betalen.

Wat bij installaties voor 2021?

Voor wie zonnepanelen heeft geïnstalleerd vóór 2021, blijft het systeem van de terugdraaiende teller van kracht. De eigen opgewekte energie die u niet gebruikt, stuurt u naar het stroomnet, waardoor uw meter terugdraait tot maximaal 0 kilowattuur. U betaalt enkel uw totale verbruik min de energie die u zelf produceert. Als compensatie bent u wel het prosumententarief verschuldigd.

