Nieuwe recordprijs voor diesel

Poetin noemt crypto valabel betaalmid­del

14 oktober Vladimir Poetin vindt dat cryptomunten "het recht hebben om te bestaan en gebruikt kunnen worden als een betaalmiddel". Dat heeft de Russische president gezegd in een interview met CNBC, zo blijkt uit een afschrift dat donderdag op de website van het Kremlin is gepubliceerd. De uitspraken van Poetin komen er terwijl regulatoren in verschillende landen cryptomunten steeds argwanender bekijken, omdat ze vrezen dat die gebruikt kunnen worden voor witwassen en andere criminele activiteiten.