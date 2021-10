Niet alleen onze energiefactuur stijgt, ook tankbeurt fors duurder

Moet jij je energiecon­tract herbekij­ken? En neem je best een vast of variabel contract? Doe hier de test

1 oktober De energieprijzen gaan door het dak en de stijging lijkt maar te blijven duren. Vraagt u zich af of u het meest voordelige energiecontract heeft? Weet u niet of u een variabel of een vast contract moet nemen? Doe hier de test waarbij onze expert Paul D’Hoore u door de mogelijkheden gidst.