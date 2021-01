Net een huis gekocht? Zo zorgt u ervoor dat u vanaf dag één in orde bent met de brandverzekering

Ondanks de ‘voorlopige’ in de benaming gaat het hier juridisch wel degelijk om een definitieve transactie. Van zodra er een akkoord is over het goed en de prijs, is de verkoop/koop beklonken. Op dat moment verandert het onroerend goed van eigenaar en moet de koper de koopsom betalen.

Brandverzekering vorige eigenaar

Geen haast voor een eigen brandverzekering, met andere woorden? Toch wel. Het advies is om als koper van een nieuwe woning toch al meteen na het ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst een eigen brandverzekering af te sluiten. U kan namelijk niet 100% zeker weten of de vorige eigenaar wel een brandverzekering heeft. De meeste mensen hebben er wel een, maar ze is ook niet verplicht. Of misschien is die eigenaar geschorst omdat hij of zij de premies niet betaalde, of was de verzekering ontoereikend... Kortom: u kan niet zeker zijn hoe de vork precies in de steel zit, en neemt dus maar beter het zekere voor het onzekere. Als koper kan u bij een schadegeval immers in de problemen komen als u niet over een eigen brandverzekering beschikt.