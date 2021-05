Nederlandse bank ABN AMRO wil klanten geld aanrekenen als ze veel cash afhalen of storten

Vanaf 1 juli betaal je meer voor kleine pakjes van buiten de EU: zo weet je of je extra kosten mag verwachten

6 mei Dat telefoonhoesje uit China of dat T-shirt uit de VS: je laat ze best nog snel voor 1 juli aankomen. Dan wordt de nieuwe btw-regeling voor ingevoerde pakjes buiten de EU van kracht. Door die nieuwe regeling zal je btw én mogelijk nog extra kosten moeten betalen op bepaalde pakjes.