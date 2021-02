Nederland voert vanaf eind volgend jaar statiegeld op blikjes in

Lanaken sluit aan bij de Statiegeld­al­li­an­tie

24 november Statiegeld op blikjes? Ook Lanaken doet er nu aan mee. In ons land pleiten 140 gemeenten, bedrijven en organisaties voor een snelle invoering van statiegeld. Ze zijn allen aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of een blikje, betaalt men iets extra’s. Dat geld recupereert men op het moment dat men de lege verpakking terug inlevert in de winkel.