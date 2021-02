Na jaar van prijsstijgingen: winkelkar wordt goedkoper. Lidl en Albert Heijn openen de prijzenslag

De voedselprijzen stegen in 2020 fors, zo meldt het prijzenobservatorium van de FOD Economie. Globaal werd voeding 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is zes keer meer dan de inflatie, die dankzij de lage energieprijzen slechts 0,40 procent bedroeg. De grootste stijging werd genoteerd bij het fruit, dat in het tweede kwartaal zelfs 11,6 procent duurder werd. Voor zo’n forse prijsstijging moeten we al zeven jaar teruggaan. Ook de prijs van groenten, vis en vlees ging omhoog. Vis bijvoorbeeld werd in het derde kwartaal 7,8 procent duurder.