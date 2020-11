Na het recordaantal leverancierswissels in 2019: stappen dit jaar nog meer gezinnen over?

EnergieVorig jaar stapte een recordaantal gezinnen over naar een andere leverancier voor aardgas of elektriciteit. Mijnenergie.be ging na of die trend zich heeft verdergezet en of de records dit jaar opnieuw sneuvelen.

We beleven in vele opzichten een bewogen jaar. Dat geldt ook voor de energiemarkt en komt tot uiting in de Switchindicator van de Vlaamse energieregulator VREG. Januari is traditioneel een topmaand voor wat het aantal leverancierswissels betreft. Dit jaar schoot de Vlaming evenwel vrij voorzichtig uit de startblokken. Welgeteld 2,89% van de gezinnen stapte over naar een andere elektriciteitsleverancier: een kwart minder ten opzichte van 2019. Voor aardgas oogde het plaatje nagenoeg identiek.

Lockdowneffect

Tijdens de eerste lockdown zakten de energieprijzen fors, als gevolg van de dalende vraag vanuit de industrie. Daar heeft de consument op ingespeeld om via een leverancierswissel te besparen. Zowel in april, mei, juni en juli stapten meer huishoudens over naar een andere gasleverancier dan een jaar eerder. Voor elektriciteit tekende die tendens zich af in mei en juni. Na de zomer viel het aantal overstappen in beperkte mate terug.

Wanneer we 2020 globaal in ogenschouw nemen, dan switchen tussen januari en september 19,16% van de Vlaamse gezinnen naar een andere leverancier, tegenover 20,43% in 2019 (-1,37%). Voor aardgas zien we daarentegen een minimale stijging: 22,75% in 2020, tegenover 22,57% in 2019 (+ 0,18%).

Lage prijzen

Of we dit jaar het record van 2019 verbreken, valt dus vooralsnog niet met zekerheid te voorspellen. Veel lijkt af te hangen van hoe de marktprijzen – met ruime afstand het belangrijkste argument voor de consument - de komende weken evolueren. Vooralsnog bevinden die zich op een bijzonder laag peil. De huidige stijgende groothandelsprijzen zijn meestal wel een indicatie van nakende prijsverhogingen voor de consument. Wie wil besparen, kijkt dus best de kat niet uit de boom.

De Marktmonitor van energieregulator VREG stelt vast dat vergelijkingswebsites de belangrijkste methode vormen om een energieleverancier te kiezen. 20% van de respondenten die een prijsvergelijkingswebsite gebruikten, kozen voor Mijnenergie. Dat is een opmerkelijke stijging met 13% ten opzichte van een jaar voordien. De extra kortingen die leveranciers via dat kanaal toekennen, vormen daarbij een extra stimulans.

