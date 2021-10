Na de overstromingen van deze zomer: natuurrampen maken brandverzekering duurder

2 miljard euro schade

Verzekeraars vragen solidarisering

“Als we de natuurrampen van de voorbije jaren bekijken, zien we dat het aantal natuurrampen toeneemt en ook de kostprijs ervan stijgt. Daarom willen we in samenwerking met de overheid een duidelijk kader uitwerken zodat iedereen in de toekomst duidelijk weet waaraan hij toe is. Wat is verzekerd en wat niet en wie betaalt de schade. Bij de ramp van deze zomer hebben we moeten vaststellen dat dit niet altijd even duidelijk was”, zegt voorzitster Hilde Vernaillen van Assuralia.