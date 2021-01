MR wil solden verlengen tot 15 februari

MR-parlementsleden Denis Ducarme, Florence Reuter en Marie-Christine Marghem hebben een wetsvoorstel ingediend om de solden met twee weken te verlengen, tot 15 februari. Mode Unie is voorstander, al was een verplaatsing van de winterkoopjes volgens de federatie nog beter geweest.

Denis Ducarme, in de vorige regering zelf nog minister van KMO's en Zelfstandigen, ziet het voorstel om de koopjesperiode te verlengen als een "deur die we openlaten, zodat de commissie Economie die mogelijkheid meteen kan onderzoeken op het moment dat vertegenwoordigers van de sector zoals Unizo of Comeos dat vragen", zegt hij aan Belga. Op dit moment is er echter nog geen enkele officiële vraag van de sector geweest, klinkt het in regeringskringen.

Quote Dit initiatief geeft de handelaren de tijd geeft om hun stocks te verkopen MR

Volgens MR-fractieleider Benoît Piedboeuf staat het voorstel woensdag op de agenda van de conferentie van voorzitters van de Kamer, en zal de partij pleiten voor de behandeling in urgentie. "Dit initiatief geeft de handelaren de tijd geeft om hun stocks te verkopen", klinkt het.

De federatie voor de zelfstandige modedetailhandel Mode Unie is voorstander van langere solden, al had een verplaatsing van de winterkoopjes nog meer ademruimte gegeven, zegt directeur Isolde Delanghe. "Met het verlengen van de solden zouden modehandelaars de kans krijgen om hun winterstock nog twee weken langer onder de noemer 'solden' te verkopen, wat enkel bij kan dragen aan de verkoop van de resterende winteritems", zegt Delanghe in een persbericht.

Momenteel ligt er nog een grote seizoensstock in de rekken, klinkt het. "Met de verplichte sluiting van modewinkels in november is de verkoop van het winterseizoen aan normale marge gevoelig ingekort. Bij de heropening op 1 december hing nog 55 tot 60 procent van de winterstock in de winkelrekken.”