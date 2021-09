Moet u overstappen naar vast contract nu energieprijzen door het dak gaan? Onze financieel expert Paul D’Hoore wikt en weegt

Heel wat mensen zitten met een variabel contract en voelen dagelijks hoe vooral de gasprijs door het dak gaat. Ze willen overstappen naar een vast contract, maar de leveranciers willen niet meer omdat ze dan zelf financieel te veel risico nemen.

Neem nu Karl Mahieu: hij zag zijn maandelijks voorschot meer dan verdubbelen via zijn contract met variabel tarief. “We zaten met een voorschot van rond de 140 euro, via mail krijgen we te horen dat dat opgetrokken wordt met 200 euro. Nu moeten we dus 338 euro per maand betalen, of omgerekend 4.000 euro per jaar. Dit is ontzettend veel. We moeten twee maanden gaan werken, puur om gas en elektriciteit te betalen”, klinkt het in VTM Nieuws.

“Kijk naar je persoonlijke situatie”

Zou hij tóch niet beter overschakelen naar een vast tarief? Dan zit hij als klant wel een heel jaar vast aan een extreem hoge prijs, maar wie zegt dat de grens nu bereikt is?

“Je kan het vergelijken met de vraag of je nu voor een hypothecaire lening met een vaste of variabele rente moet gaan”, stelt D’Hoore. “Daar weet je het ook niet. Je moet naar je eigen persoonlijke situatie kijken en beslissen wat je aankan. Als je de huidige prijs extreem vindt en dus je plafond bereikt hebt, dan kun je nu beter voor een vast contract gaan. Als je nog wat ruimte hebt, dan kun je beter wachten. De daling zal er ooit komen, maar ik beloof die zeker niet voor komende week of komende maand. Misschien wel binnen een half jaar.”

“Tot 1.500 euro verlies per contract”

Energieleveranciers kunnen de vragen van bezorgde klanten alvast niet meer bijhouden. Octa+ nam alvast de beslissing om geen contracten met vast tarief meer aan te bieden. “Anders zouden we zelf in gevaar komen”, stelt commercieel directeur Vincent Declerck.

Octa+ produceert zelf geen energie en moet het dus aankopen aan de gekke prijzen van vandaag. Als de prijzen weer zouden dalen, blijft de leverancier ermee zitten. “Als u zo’n contract tekent, moeten wij op voorhand dat product aankopen. Maar wij hebben geen enkele bescherming dat u als klant niet weggaat. Dan is er een groot verlies voor ons, tot 1.500 euro per contract. Dat is niet haalbaar voor ons.”

Faillissement

Is het dan geen optie om naar grote leveranciers over te stappen omdat zij zelf producent zijn? “Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit”, oordeelt D’Hoore. “Recent is er een energieleverancier in Wallonië failliet gegaan omdat hij geen voorraden meer beschikbaar had en niets meer kon vinden aan een aanvaardbare prijs. Dat risico bestaat, maar als klant kom je niet zonder gas te zitten. Dat wordt meteen overgenomen door een andere leverancier.”

Buitenzwembad

Meer dan een derde van de energiefactuur wordt bepaald door belastingen, heffingen en netkosten. Een daling van de btw van 21 naar pakweg 6 procent zit er echter niet in. “Dat zou een zeer dure maatregel zijn”, stelt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die hun buitenzwembad verwarmen kunnen genieten van een extra korting. We passen wel het sociaal tarief toe, met doelgerichte maatregelen voor mensen die het moeilijk hebben.”

D’Hoore verwacht wel dat de situatie zal leiden tot extra loonsverhogingen vermits de verwarming voor woningen mee in de index zit. “Maar dat blijft een compensatie voor de prijsstijgingen die we dan achter de rug zullen hebben.”

Volledig scherm Paul D'Hoore. © VTM Nieuws