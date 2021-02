Ministerraad keurt vaccinatieverlof voor werknemers en ambtenaren goed

Maandag opent in Beringen eerste vaccinatie­cen­trum: meeste centra zullen het eerste week met 100 doses moeten stellen

10:48 In de oude mijngebouwen van Beringen opent maandag het eerste vaccinatiecentrum van Vlaanderen. Aan een rotvaart zal er alvast niet hoeven te worden geprikt. Welgeteld honderd lokale huisdokters, tandartsen en thuiszorgverstrekkers zullen er volgende week een eerste vaccinatie krijgen. De overige 94 centra zullen het de eerste weken eveneens noodgedwongen met slechts enkele honderden doses moeten stellen. “We starten met het beperkte aantal dat we hebben, in alle centra”, aldus Zorg en Gezondheid.