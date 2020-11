1. Als je gaat wandelen/joggen

“Zichtbare kledij is cruciaal als je in het donker gaat joggen of wandelen”, zegt De Dobbeleer. “Een jogger met donkere kledij is voor een automobilist pas zichtbaar vanop 20 meter afstand. Een automobilist die 50 kilometer per uur rijdt en plots een donker geklede voetganger opmerkt, kan onmogelijk nog op tijd stoppen. De automobilist heeft volgens onderzoek dan 26 meter nodig om zijn auto tot stilstand te brengen. En dan hebben we het over ideale omstandigheden op een droog wegdek.”