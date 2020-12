Meer dan 900 euro verschil bij zelfde stroom- en aardgasverbruik: waar komt het verschil in tarieven vandaan?

Daarnaast zijn er veranderingen op til voor wie in 2021 zonnepanelen wil installeren, of over een installatie van minstens vijftien jaar oud beschikt. Die klanten vallen niet langer onder het prosumententarief, maar zullen voortaan betalen voor alle energie die ze verbruiken. Daartegenover staat dat ze een vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze in het net injecteren. Energieregulator VREG is ervan overtuigd dat de prosument in de toekomst innovatievere energiecontracten zal kunnen afsluiten met zijn leverancier. Het injectietarief vormt binnenkort dus een extra argument binnen de leverancierskeuze.