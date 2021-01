McDonald's van plan om tien nieuwe restaurants in ons land te openen

Kransje van 20 dikbetaal­de juryleden beslist over Trumps eventuele comeback op Facebook

25 januari Ze zijn met 20 en komen uit 18 landen, verdeeld over alle continenten. Ze kloppen weken van amper vijftien uur en krijgen daar, volgens de New York Times, van Mark Zuckerberg zeker 100.000 dollar (82.000 euro) per jaar voor. De Facebook-baas heeft er dus iets voor over om de mensen te doen geloven in de onpartijdigheid van zijn bedrijf als het gaat over het bannen van bepaalde figuren van de sociaalnetwerksite. Zoals het beroemdste geval: Donald Trump. Of de voormalige president al dan niet mag terugkeren op het platform, daar beslissen de onafhankelijke Facebook-rechters over.