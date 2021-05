Mattel neemt oud speelgoed terug, maar voorlopig nog niet in België

Koen exposeert unieke collectie in Speelgoed­mu­se­um: “Grootmoe­der heeft mij het verzamelen geleerd”

26 juni ‘Figuren van op tv, spelen jullie mee?’ Dat is de naam van een nieuwe tentoonstelling die vrijdag is opengegaan in het Speelgoedmuseum in Mechelen, met stukken rond Sesamstraat, The Muppet Show, The Simpsons en South Park. Opmerkelijk is dat alle stukken komen van één enkele verzamelaar: Koen Van der Veken, opgegroeid in Turnhout maar nu al twintig jaar woonachtig in Sint-Amandsberg (Gent). Hij blijkt ervoor in de wieg te zijn gelegd. “Grootmoeder heeft mij het verzamelen geleerd”, vertelt hij. Het verzamelvirus blijkt niet alleen erfelijk, maar ook besmettelijk.