Mannelijk spaarvarken vetter dan vrouwelijke: 4 op de 10 vrouwen hebben kopzorgen over financiële reserve

“Als je kleine uitgaven niet doet, en dat geld belegt, kan je over 20 of 30 jaar miljonair zijn”: budgetex­perts geven advies om financiële stress te vermijden

Heel wat Belgen maken zich zorgen wanneer ze de rekeningen zien binnenkomen of een dure aankoop moeten doen. Gelukkig kan een les in ‘financiële wellness’ je van die geldstress bevrijden. Handig ook, met de dure feestdagen voor de deur. Budgetexperte Sara Van Wesenbeeck en professor in koopgedrag Malaika Brengman geven tips voor meer rust in je hoofd. “Je hoeft niet meteen 1.000 euro te sparen. Je kan ook starten met 50. Dát is al slim en gezond gedrag.”

17 december